Азербайджан выделил 1,6 миллиона долларов палестинским беженцам

Азербайджан направил 1,6 миллиона долларов в помощь палестинским беженцам через Ближневосточное агентство ООН (UNRWA). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на официальное заявление Министерства Иностранных Дел Азербайджана.

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Джейхун Байрамов, глава дипломатического ведомства Азербайджана, подчеркнул, что ситуация в регионе серьезно ухудшилась из-за нарастающих напряжений и вызывает обеспокоенность. Он призвал все стороны к прекращению насилия и обострения конфликта.

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Ранее Шарль Мишель, председатель Евросовета, выразил опасение, что актуальные события на Ближнем Востоке могут увеличить поток нелегальных мигрантов в Европу. Он призвал к активному поиску решения данной проблемы.