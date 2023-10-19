Патриарх Кирилл заявил о Божьем промысле в появлении у СССР ядерного оружия

В истории СССР появление ядерного оружия в Сарове было связано с местом, которое приобрело священное значение для создания этой технологии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что обители Серафима Саровского было уделено особое внимание при разработке ядерной триады, которая обеспечила России независимость и безопасность.

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Саров, изначально известный как Кремлев, стал местом создания ядерного оружия, и, несмотря на разорение обители и переименование города в Арзамас-16, святой Серафим Саровский стал символом и покровителем российских ученых-ядерщиков.