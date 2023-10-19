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Конгрессмены Палаты представителей США разрабатывают законопроект, который предоставит американскому президенту Джо Байдену возможность применять меры в отношении исламистских группировок на Ближнем Востоке, включая ливанскую организацию "Хезболла". Эту информацию распространило издание The Hill.
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Майкл Маккол, конгрессмен-республиканец, инициатор данного законопроекта, выразил надежду на то, что не потребуется использовать данные полномочия, но отметил нарастающую напряженность ситуации на Ближнем Востоке.
Предложение этого закона стало реакцией на слухи о возможной активности "Хезболлы" в конфликте между Израилем и ХАМАС.
Ранее израильская авиация нанесла удары по некоторым объектам, связанным с движением "Хезболла" в Ливане.