В армянском парламенте ответили насчет возможного выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Депутат армянского парламента и глава комиссии по внешним связям, Саркис Ханданян, подчеркнул, что Ереван намерен сохранить свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это заявление было сделано в ходе беседы с журналистами и передано агентством РИА Новости.

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Ханданян подчеркнул, что на данный момент не ведется обсуждение о возможности выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС в армянском парламенте. Стоит отметить, что Саркис Ханданян является депутатом правящей фракции "Гражданский договор".

Ранее премьер-министр Армении, Никол Пашинян, выразил недовольство работой ОДКБ и заявил, что организация не предоставила должной поддержки его стране во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году.

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Эти высказывания Пашиняна вызвали критику в Москве, где высокопоставленный источник охарактеризовал их как вызывающие обеспокоенность.