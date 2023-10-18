Шойгу заявил об укреплении западных рубежей в ответ на поставки Киеву ракет

В ответ на поставки Украине высокоточных ракет из США и перспективу передачи истребителей F-16, Россия принимает меры для укрепления своих западных границ, объявил глава Министерства обороны, Сергей Шойгу, в ходе встречи с белорусскими коллегами, как сообщает ТАСС.

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Шойгу отметил, что "Соединенные Штаты Америки и их союзники активно предоставляют Украине боевую технику, системы ПВО и высокоточное вооружение, включая кассетные боеприпасы, нарушая международные нормы и соглашения.

Он также подчеркнул, что передача Украине истребителей F-16 стала реальной перспективой, с поставками, возможно, начиная с следующего года. В связи с этим, Россия вынуждена усилить свои оборонительные возможности, подчеркнул Шойгу.

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Ранее, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев, отреагировал на возможные поставки Украине истребителей F-16 фразой: "О, не играйтесь там в самолетики в своей песочнице, дети." Эту публикацию он сопроводил фотографией сбитого самолета времен Третьего рейха.