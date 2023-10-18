Российская артиллерия уничтожила кочующий украинский танк в Донбассе

Военные из Центрального военного округа (ЦВО) успешно справились с задачей уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краснолиманского направления в Донбассе. Эту информацию предоставило Министерство обороны России, как сообщило агентство РИА Новости.

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Согласно официальным данным, танк ВСУ был выявлен предыдущей разведывательной группой ЦВО при использовании беспилотного летательного аппарата, когда тот покидал свою скрытую позицию. В ответ на обнаружение, российские военные применили артиллерийский огонь с использованием гаубицы "Мста-Б".

Следом за этим, при координированной артиллерийской атаке, артиллеристы из ЦВО успешно поразили боевую машину, что вызвало взрыв боекомплекта. Разрушение танка, его экипажа и взрыв боекомплекта были зафиксированы беспилотным летательным аппаратом разведки.

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Также стоит отметить, что в связи с выдающимися действиями подразделений разведки и артиллерии ЦВО, их сотрудникам были представлены к государственным наградам.