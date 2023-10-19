Путин оценил ход контрнаступления ВСУ на херсонском направлении

В ходе контрнаступления на направлении в Херсоне, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только не добились значительных успехов, но также понесли серьезные потери. Об этом сообщил президент России, Владимир Путин, в рамках оценки обстановки в зоне специальных военных операций (СВО), проведенной после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Мероприятие было транслировано в Telegram-канале Кремля.

реклама

"Вооруженные силы Украины начали давно ожидаемое и ранее анонсированное контрнаступление, сфокусированное на херсонском направлении. Пока не достигнуты заметные результаты, но имеются значительные потери", - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что схожая картина наблюдается и на других фронтах боевых действий. В предыдущих заявлениях президента отмечалось, что контрнаступление ВСУ оказалось неуспешным, и потери среди украинских военных во время военных операций превышают потери России в восемь раз.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После достижения соглашений в ходе личных переговоров между Москвой и Киевом, проведенных в Долмабахче, Стамбул, стала явной стратегия Украины нацелена на достижение стратегической победы над Россией на поле боя, напомнил Путин.