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Reuters: фрахт танкеров из российских портов в Индию подорожал в полтора раза
Цена доставки российской нефти в Индию резко выросла

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За последнюю неделю произошел значительный рост стоимости фрахта танкеров для транспортировки российской нефти из портов Балтийского моря в Индию, согласно информации, полученной из источников Reuters. Этот рост ставок связан с уходом многих судовладельцев с рынка в ответ на санкции, наложенные США на суда, перевозящие сырье с нарушением правил ценового потолка. В результате этого, оставшиеся на маршруте танкеры вынуждены поднимать цены. Если ранее стоимость рейса составляла 4,5-4,8 миллиона долларов, то сейчас она выросла до 7,5 миллиона долларов. Эксперты считают, что это только начало и рост ставок будет продолжаться в связи с ужесточением контроля со стороны Вашингтона.

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Эта тенденция оказывает давление на стремление Москвы снизить дисконт на свою нефть относительно эталонных сортов. Несмотря на стабилизацию дисконта на уровне 11-12 долларов за баррель в последнее время (в сравнении с 35-38 долларами в начале года), есть опасения, что скидки на Urals, который является основным экспортным сортом России, могут начать расти.

Важно отметить, что администрация США подготавливает второй этап санкций в отношении российской нефти. Одним из направлений этого этапа будет ужесточение санкций против лиц и компаний, содействующих обходу ограничений, включая судовладельцев. В рамках другого направления планируется увеличение издержек российских компаний при морской транспортировке. Целью таких мер является уменьшение доходов российской власти и принуждение Москвы использовать военные фонды для других целей.

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Средняя экспортная цена Urals за период с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила 83,35 доллара за баррель, что превышает установленный потолок цен на российскую нефть, установленный странами G7 и их партнерами на уровне 60 долларов за баррель.

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