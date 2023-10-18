Путин назвал смешными утверждения о проигрыше России на Украине

На пресс-конференции в Китае, президент России, Владимир Путин, выразил сомнение в том, что Россия проигрывает конфликт на Украине, назвав такие утверждения смешными. Слова главы российского государства были процитированы агентством ТАСС.

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Он также указал на противоречие в поставках ракет ATACMS США Киеву в случае предполагаемого проигрыша России. "Пусть заберут назад ATACMS и другое вооружение, после чего мы с радостью пригласим их на чаепитие. Если военный конфликт проигран, то каков смысл в поставке ATACMS? Этот вопрос стоит задать Соединенным Штатам. Но ведь это звучит смешно," - пояснил Владимир Путин.

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Ранее посол России в Вашингтоне, Анатолий Антонов, предостерег от последствий передачи Украине ракет ATACMS, назвав действия Белого дома "грубейшей ошибкой". Он подчеркнул, что такой шаг будет иметь серьезные последствия и может повлечь за собой существенное ухудшение двусторонних отношений между Россией и США.