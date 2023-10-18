Цены на нефть выросли на фоне обострения войны в Израиле

Цена фьючерсных контрактов на нефть североморской марки Brent на декабрьские поставки выросла на 3,1 процента по сравнению с предыдущей сессией, достигнув отметки в 92,7 доллара за баррель. Об этом сообщили на лондонской бирже ICE.

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Этот рост котировок связывается с обострением конфликта между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС, который привел к атаке больницы "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа ночью с 17 на 18 октября. В результате взрыва пострадали около 800 человек, включая тяжелобольных и раненых.

После этого инцидента лидеры Иордании, Египта и Палестинской автономии решили отменить саммит с президентом США Джо Байденом, который должен был обсуждать урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, растет спрос на нефть со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей сырья. Это происходит на фоне ограниченного предложения на мировых энергорынках.

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Агентство Bloomberg ранее предупредило, что в случае эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, а также возможного привлечения других ближневосточных государств, мировые цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. Это может создать риски для мировой экономики, вызвать рецессию и замедлить темпы роста.