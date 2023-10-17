Премьер Грузии заявил о завершении пребывания власти выше закона

Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии, выразил убеждение в том, что никто не должен оставаться вне закона. Эта позиция была заявлена им после решения Конституционного суда Грузии, которое признало нарушение закона президента Саломе Зурабишвили в связи с ее поездкой за рубеж. Этот эпизод может привести к объявлению импичмента в парламенте.

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Премьер-министр подчеркнул, что Грузия стремится к соблюдению закона и конституции как "европейского стандарта" и осудил нежелание президента уважать конституцию. В ответ на это решение Конституционного суда, президент Зурабишвили заявила, что остается на своем посту и продолжит борьбу за европейское будущее страны.