Российские средства ПВО перехватили американские управляемые бомбы GLSDB

В ходе спецоперации, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB, произведенные в США. Информацию об этом подтвердил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

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Кроме того, в ходе операции было уничтожено 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных районах, включая Луганскую и Донецкую народные республики, Харьковскую область и Херсонскую область. По словам Конашенкова, также был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Это первый случай перехвата снарядов GLSDB в зоне спецоперации Минобороны России, который был объявлен 28 марта. GLSDB - это умные авиабомбы с двигателем, предоставленные Украине со стороны США. Эти снаряды имеют дальность стрельбы до 150 километров и представляют собой гибрид ракетного двигателя и управляемой бомбы.

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Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что GLSDB созданы как средство подавления российской системы ПВО и являются комбинацией технологий из ракетного двигателя HIMARS и бомбы GBU-39. Он также подчеркнул, что траектория полета GLSDB читаема для российских систем ПВО, и успешность их перехвата зависит от количества выпущенных снарядов.