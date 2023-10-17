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На сегодняшний день Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила озабоченность по поводу принятия резолюции Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), которая затрагивает сроки пребывания российского президента Владимира Путина на посту. По ее мнению, это свидетельствует о деградации Совета Европы и политического класса в странах "коллективного Запада".
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Резолюция, оспариваемая Захаровой, касается вопроса о законности ограничения сроков пребывания в должности для действующего президента России. За резолюцию проголосовали 43 члена ПАСЕ, что составляет менее 15 процентов от ее списочного состава.
Ранее, Мария Захарова также высказала обеспокоенность относительно возможных депортаций граждан РФ из Латвии и характеризовала подобные действия как проявление "русофобской политики" со стороны латвийского руководства.
Эти события акцентируют внимание на сложных международных отношениях и спорных вопросах, связанных с Россией и странами Западной Европы.