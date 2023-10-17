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Россия не признает ХАМАС террористической организацией и всегда осуждает экстремизм. Это подтверждено выступлением Анатолия Викторова, российского посла в Израиле, на брифинге. Дипломат отметил, что международное признание ХАМАС как террористической организации отсутствует, хотя некоторые страны, такие как США, страны Евросоюза, Канада и Япония, включили ее в свои национальные списки.
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МИД России подчеркнул, что ХАМАС не внесен в список террористических организаций ООН. Однако Россия оценивает возможность признания ХАМАС как террористической организации с некоторых сторон и по требованиями.
Важно отметить, что российский посол также сообщил, что среди заложников, захваченных исламистской группировкой ХАМАС, точно установлен один гражданин России. Однако, учитывая региональные особенности и многочисленное русскоязычное население в зоне конфликта, возможно, есть и другие российские граждане среди заложников.