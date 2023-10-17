Канцлер ФРГ назвал замену российского газа причиной для гордости

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на экономической конференции в Берлине, что Германия успешно нашла альтернативные источники для замены поставок российского газа. Это стало возможным после необходимости урегулировать энергетические и оборонные вопросы в свете украинского конфликта.

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По словам Шольца, страна смогла заменить 50 процентов импорта газа из России, которая прекратила поставки. Таким образом, ФРГ больше не зависит от "Северных потоков".

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Тем не менее, Германия столкнулась с новой зависимостью от российских сельскохозяйственных удобрений, объем которых значительно увеличился. Эксперты отмечают, что это связано с тем, что газ и электроэнергия играют значительную роль в производстве удобрений, и их замена импортированными удобрениями фактически связана с российским природным газом.