Раскрыты возможности российской дипломатии на Ближнем Востоке

Российский посол в Израиле, Анатолий Викторов, подчеркнул, что Россия никогда не прекращала поддерживать связи с ключевыми лидерами и политическими группировками на Ближнем Востоке. Это свидетельствует о гибкости и открытости российской дипломатии в регионе.

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В своем выступлении он отметил, что Россия поддерживает нормальные и конструктивные отношения со всеми странами в регионе, и готова при необходимости принимать активное участие в урегулировании конфликтов. Анатолий Викторов также указал на неудачную политику западных партнеров, которые пытались диктовать условия в регионе, не учитывая интересы его народов, как основную причину эскалации палестино-израильского конфликта.