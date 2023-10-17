Эффективность атакованной «Бабой-Ягой» деревянной гаубицы оценили

Созданный вручную российскими военными деревянный имитатор буксируемой артиллерийской гаубицы сумел отвлечь вооруженный взрывчаткой беспилотник «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины. Эффективность налетевшего дрона на ложную мишень была проанализирована в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

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Сообщается, что указанный канал опубликовал изображения деревянной имитации артиллерийской гаубицы, изготовленной из имеющихся под рукой материалов. Создатели ложной цели также установили над ней маскировочные сети, которые обычно применяются для прикрытия настоящих артиллерийских орудий.

Стрелять в имитатор пытались орудиями калибра 155 миллиметров, используя как кассетные, так и осколочно-фугасные боеприпасы. После этого с беспилотника «Баба-Яга» выпустили противотанковые бомбы ПТАБ-2,5КО по макету.

«Все это могло привести к уничтожению реальной артиллерийской гаубицы, однако было потрачено на имитацию», — отмечается в сообщении.

Ранее в октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российские эксперты разработали высокоскоростной беспилотный аппарат «Тубус», который запускается с переносной установки и предназначен для уничтожения бронетехники и артиллерии противника на глубине фронта.

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В июле издание The Drive сообщало о проведении учений в Западной Вирджинии с имитаторами российских зенитных ракетных систем, напоминающих С-300 и С-400, а также с беспилотными дронами-камикадзе, аналогичными российским «Гераням-2».