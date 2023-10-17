Посол рассказал о проработке возможной эвакуации россиян из сектора Газа

Московская администрация тщательно мониторит обстановку в секторе Газа и активно рассматривает планы по возможной эвакуации российских граждан, обратившихся за помощью. Об этом сообщил Анатолий Викторов, российский посол в Израиле. Он отметил, что российская сторона активно следит за развитием событий на местности и анализирует возможности организации эвакуации для россиян, находящихся в зоне боевых действий, прежде всего в секторе Газа.

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Викторов подчеркнул, что все необходимые меры предосторожности уже приняты, и ожидается открытие пограничного перехода на юге сектора Газа, что будет ключевым элементом успешной эвакуации.

Он также отразил тяжелое гуманитарное положение в секторе Газа, описав его как приближенное к хаосу и катастрофе. По словам Викторова, это не проблема, которую можно решить в кратчайшие сроки, и он напомнил о позиции России, призывающей к немедленному прекращению огня в конфликте и открытию гуманитарных коридоров для оказания помощи мирному населению.

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17 октября радикальное палестинское движение ХАМАС выразило свое недовольство по поводу стран, которые проголосовали против российской резолюции в Совете Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров для помощи гражданскому населению.