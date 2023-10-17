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FT: Египет пригрозил Западу отправить тысячи беженцев из сектора Газа в ЕС
Египет пригрозил отправить миллион беженцев из Газы в ЕС

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В ответ на давление со стороны Запада, требующего приютить тысячи беженцев из сектора Газа, египетские власти заявили, что они могут направить их на территорию стран, состоящих в Евросоюзе. Эта информация поступила из египетских источников и была опубликована в репортаже британской газеты Financial Times (FT).

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Один из источников, представляющих официальные власти Египта, заявил: "Если вы хотите, чтобы мы приняли миллион человек, мы готовы направить их в Европу. Если вы так беспокоитесь о правах человека, пусть Европа примет их".

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Ранее генеральный секретарь ООН, Стефан Дюжаррик, сообщил, что Израиль дал срок одних суток для эвакуации жителей сектора Газа перед началом наземной операции Израильской Армии обороны. Это предупреждение касалось людей, проживающих к северу от населенного пункта Вади Газа. В результате этой ситуации, на границе между Египтом и сектором Газа образовались огромные очереди людей, пытающихся покинуть зону проведения наземной операции Израиля.

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