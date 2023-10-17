Украинским беженцам удалось избежать оплаты более 2000 штрафов в Германии

Власти города Штутгарта в Германии столкнулись с трудностями в взыскании штрафов с украинских беженцев за нарушения правил дорожного движения. По информации издания Bild, около 2000 штрафов остались невзысканными, включая штрафы за неправильную парковку и превышение скорости. Местные власти признали, что существует ограниченные способы идентификации украинских владельцев автомобилей, что стало проблемой.

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Эта ситуация может быть связана с решением продлить исключение для украинцев, позволяющее им не регистрировать свои транспортные средства в Германии до апреля 2024 года. Проблема также затрагивает не только украинские автомобили, но и транспорт с иностранной регистрацией.

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Правительство Германии выделило дополнительный миллиард евро регионам на содержание беженцев в текущем году. В то время как украинские беженцы выразили обеспокоенность агрессивным поведением жителей Саксонии на востоке страны, координатор по работе с беженцами Сорен Скаликс отметил, что некоторые пострадавшие беженцы боятся обращаться в полицию из-за опасений, что это может ухудшить ситуацию.