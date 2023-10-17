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Израильские власти не рассматривают президента Украины Владимира Зеленского как серьезного политика, утверждает бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем YouTube-канале. По его оценке, именно это отношение послужило причиной отказа в приеме Зеленского в Израиле.
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Соскин подчеркивает, что в глазах израильтян Зеленский воспринимается скорее как артист и выскочка, нежели как серьезный политический лидер. В связи с этим, Израиль не рассматривает его как возможного посредника в решении палестино-израильского конфликта.
По данным портала Ynet, украинскому президенту было рекомендовано отложить свой визит в Израиль, подразумевая, что текущий момент не является наиболее подходящим временем для такой поездки.