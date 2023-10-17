В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

Германия возобновила работу давно приостановленной угольной электростанции, возвращаясь к использованию этого топлива перед наступлением холодов, с целью снизить нагрузку на энергосеть. Электростанция в Яншвальде, восточной части страны, была выключена на пять лет, но решение вернуть ее в строй было принято властями.

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Увеличившееся использование угля помогло сэкономить природный газ, предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон и сдержать рост цен для потребителей. Этот ход вызывает опасения экологических экспертов, так как он усложнит выполнение климатических целей страны, включая отказ от угольной генерации к 2030 году.

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Россия остается крупнейшим поставщиком угля в Германию, несмотря на санкции, с поставками в объеме 13 миллионов тонн в 2022 году. Это снижение на 37% по сравнению с предыдущим годом, но Германия все равно остается крупнейшим импортером угля из России.