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Согласно информации, полученной от официальных источников Министерства обороны США и распространенной The Wall Street Journal (WSJ), Соединенные Штаты Америки выполнили переброску примерно двух тысяч военнослужащих в Израиль. Новоиспеченные войска получили миссию консультирования и оказания медицинской помощи, их состав включает представителей всех родов вооруженных сил и призван исключительно для выполнения некомбатантских задач.
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Эти силы, как уточняется, в настоящее время дислоцированы не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, включая регион Европы.
Этот шаг последовал за ранее объявленным решением США удвоить свое военное присутствие на Ближнем Востоке с целью предотвращения угроз со стороны организации "Хезболла", а также стран Ирана и Сирии от вмешательства в региональные конфликты. Кроме того, было объявлено о направлении в восточную часть Средиземного моря второй авианосной группы Военно-морских сил США для поддержания мира и безопасности в регионе, включая защиту Израиля от потенциальных враждебных действий.