Президент Грузии ответила на решение суда об импичменте

Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, утвердила свое намерение оставаться на своем посту, несмотря на решение Конституционного суда республики о возможном импичменте. Она подчеркнула, что никакой отставки не будет, а она останется на своем посту, где находится долгое время, и будет продолжать бороться за демократию и европейское будущее своей страны.

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Президент также выразила свое недовольство вердиктом суда и заявила о своем намерении присутствовать на парламентском заседании, где будет проведено голосование по вопросу импичмента. Ранее Конституционный суд Грузии признал нарушение закона со стороны президента из-за ее поездки за границу, что открыло путь к началу процедуры импичмента. Однако для отставки президента требуется поддержка двух третей парламента.