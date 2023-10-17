В Раде призвали Зеленского разрешить украинцам выезжать из страны

Бывший член партии "Слуга народа" и депутат Верховной Рады Украины, Александр Дубинский, выразил свою просьбу главе государства, президенту Владимиру Зеленскому, о разрешении свободного выезда из страны для всех украинских граждан. Эта инициатива была подана в виде петиции, которую он зарегистрировал на официальном сайте украинского президента.

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В контексте данной петиции, отмечается, что согласно 33-й статье Конституции Украины, каждому гражданину, находящемуся в стране на законных основаниях, гарантированы свобода передвижения, право выбора места жительства и возможность покинуть территорию страны, за исключением случаев, когда закон устанавливает определенные ограничения.

В сообщении, связанном с этой петицией, указывается, что запрет на выезд граждан, зависящий от их пола и возраста, нарушает конституционные права граждан Украины, которые закреплены в основном законе страны.

Это обращение к президенту Владимиру Зеленскому было зарегистрировано 16 октября. На текущий момент, на момент написания данной новости, петиция собрала 97 голосов, что составляет часть необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения.

Следует отметить, что в Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, в соответствии с которым мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. В июле 2023 года Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения в стране до 15 ноября 2023 года.

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В сентябре этого же года польское издание Onet сообщало о фактическом запрете на выезд депутатам Верховной Рады Украины в Польшу. Согласно информации, было издано тайное распоряжение украинского Совета министров, предписывающее не выпускать депутатов из страны. Эту информацию подтвердил сопредседатель украино-польской парламентской группы, Николай Княжицкий.