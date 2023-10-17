Российский «Спектр-РГ» возобновит обзор неба

Телескоп обсерватории "Спектр-РГ" начнет снова исследовать небо с 19 октября. Это сообщение было представлено заместителем директора Института космических исследований РАН и научным руководителем телескопа ART-XС, Александром Лутовиновым.

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После временной приостановки работы телескопа в марте 2022 года, российские ученые пересмотрели научную программу ART-XС. Эта пауза была связана с выключением немецкого телескопа eROSITA на "Спектр-РГ" в феврале того же года.

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За период работы обсерватории было выполнено четыре полных и один частичный обзоры небесных тел. Теперь планируется начать новый этап с тремя обзорами, и затем ученые будут принимать решения о дальнейших шагах. Также, на конференции "Ультрафиолетовая Вселенная — 2023", руководитель Института астрономии РАН, Борис Шустов, объявил о намерении запустить российскую космическую обсерваторию "Спектр-УФ" в 2029 году.