Япония призвала Россию отменить запрет на ввоз морепродуктов

Россия подвергается давлению от Японии для отмены запрета на морепродукты из-за сброса воды из "Фукусимы". Директор министерства иностранных дел Японии Кацуро Китагава призвал Москву к отмене ограничений на ввоз продуктов из Японии. Такие ограничения названы несправедливыми и прискорбными, нарушающими международные стандарты.

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В ответ на сброс радиоактивной воды из "Фукусимы", Россия и Китай ввели ограничения на импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор обосновал это мерой предосторожности и готов снять ограничения после предоставления подтверждающей информации о безопасности продукции.