В российском регионе обнаружили 29 ящиков со снарядами для украинской ДРГ

В рамках операции в Херсонской области был обнаружен скрытый амуниционный склад, содержащий 29 ящиков с общей численностью 58 артиллерийских снарядов калибра 100 миллиметров, включая 48 подкалиберных проектелей. Местоположение склада было засекречено в лесной местности, приблизительно в трех километрах от населенного пункта Казачьи Лагери.

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Этот скрытый склад артиллерийских боеприпасов предназначался для использования украинскими диверсантами, и его обнаружение стало результатом совместной операции полиции и сотрудников Росгвардии. После тщательного осмотра и инвентаризации содержимого ящиков, артиллерийские снаряды были переданы представителям Министерства обороны России.

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Предшествующие инциденты, включая обнаружение выстрелов от противотанкового гранатомета и гильз от пушки, подчеркивают необходимость ужесточения мер безопасности в регионе.