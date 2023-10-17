Миссия ООН опровергла ограбление складов в секторе Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) категорически опровергает информацию о краже горючего и медицинского оборудования группой неизвестных лиц с территории своего объекта в секторе Газа.

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В публикации на своем веб-сайте агентство утверждает, что не было допущено каких-либо инцидентов кражи или утащения. В связи с этим заявлением, БАПОР подчеркнуло, что изображения, распространявшиеся в социальных сетях, несут в себе неверные сведения и искажение фактов, представляя процесс перемещения медицинского оборудования из складов БАПОР в сферу здравоохранения в ложном свете.

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Более ранее сообщение, появившееся на странице агентства в социальной сети X, утверждало, что группа неизвестных лиц, находившихся на грузовых автомобилях, якобы принадлежащих министерству здравоохранения администрации сектора Газа, вывезла топливо и медицинское оборудование с территории офиса агентства.