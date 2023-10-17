На Украине обеспокоились предварительными результатами выборов в Польше

Предварительные результаты выборов в Польше вызывают тревогу в Киеве из-за возможных неопределенностей в будущей поддержке Украины. Депутат Верховной Рады Олег Дунда, в беседе с польским изданием Interia, выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации. "То, что мы видим на экзитполах, становится вызовом для Украины," - подчеркнул Дунда. Он отметил, что партия "Право и справедливость" сохраняет лидерство, но оппозиция получила большинство голосов, что создает некоторую неопределенность.

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Депутат предупредил, что такие результаты могут привести к проведению новых выборов в следующем году, так как возникает риск невозможности формирования устойчивого большинства в парламенте. Он также подчеркнул, что в случае возобновления избирательной кампании, внимание к вопросам, связанным с Украиной, может уменьшиться.

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По последним данным, оппозиция в Польше набрала достаточно голосов для возможной коалиции, в то время как правящая партия "Право и справедливость" получила 37,03 процента голосов на выборах в сейме.