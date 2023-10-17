Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал Хо Ши Мина

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, цитировал лидера коммунистического Вьетнама, Хо Ши Мина, который подчеркнул важность независимости и свободы. Эта информация появилась в официальном Telegram-канале Госдумы.

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Володин выразил мнение, что высказанные Хо Ши Мином слова отражают стремление стран к сохранению своего суверенитета.

Он подчеркнул, что большинство населения планеты разделяет мнение о необходимости строить собственную независимую политику. В этом контексте Володин утверждает, что независимость и свобода считаются самыми ценными ценностями, и в этом вопросе Хо Ши Мин сформулировал это лучше всего.

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Хо Ши Мин провел некоторое время на Западе, в США и Европе, перед тем как вернуться в Москву в 1923 году и стать частью Коминтерна. Важно отметить, что его роль во времена Вьетнамской войны и его руководство Северным Вьетнамом были поддержаны СССР, который направил значительное количество военных инструкторов и поставил технику и оружие коммунистическому Вьетнаму.