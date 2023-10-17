В США заявили о символической помощи Запада Украине

Запад постепенно уменьшает свою реальную поддержку Украине, ограничиваясь символическими поставками вооружения. Это утверждение сделал бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

реклама

Он указал на уменьшение объемов военной помощи и объяснил, что это связано не только с политическими решениями, но и с практичными ограничениями: запасы быстро иссякают, и западные военные мощности не в состоянии оперативно их восполнить. Берлетик также привел в пример случай с поставкой Германией десяти танков Leopard 1 A5, которые технически уступают уже поставленным Украине танкам Leopard 2.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого, Берлетик подметил, что российские военные силы наращивают свою активность и занимают новые позиции, несмотря на контрнаступление Вооруженных сил Украины, которые потеряли часть украинских территорий.