Все организованные российские туристы вернулись на родину из Израиля

На 15 октября сообщается, что все российские туристы, участвовавшие в организованных пакетных турах в Израиле, успешно вернулись на Родину. Эту информацию предоставил Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), и его заявление было опубликовано агентством РИА Новости.

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По словам Горина, более 100 человек принимали участие в этой группе организованных туристов, которые путешествовали в рамках приобретенных турпродуктов. Однако он отметил, что еще остаются "самостоятельные туристы" в Израиле, и РСТ в тесном контакте с соответствующими государственными органами, такими как Министерство иностранных дел, Минэкономразвитие и Росавиация, следит за их безопасностью.

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Важно отметить, что Российское посольство в Ливане ранее призвало граждан России воздерживаться от поездок в Ливан, давая рекомендацию остаться на месте.