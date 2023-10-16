В Запорожской области арестовали женщину за подготовку теракта по заданию СБУ

Бердянская жительница из Запорожской области была задержана и арестована по обвинению в подготовке теракта по приказу Службы безопасности Украины. В результате операции, проведенной силами правопорядка, у нее было изъято взрывное устройство. Эту информацию подтвердила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по двум статьям: 222.1 ("Незаконный оборот взрывных устройств организованной группой") и 205.4 ("Участие в деятельности террористического сообщества") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным следствия, женщина получила взрывчатое вещество и два электронных устройства для дистанционного подрыва осенью 2022 года от неизвестного сообщника. Она намеревалась передать эти компоненты исполнителям теракта. Позже она спрятала их в тайнике, откуда они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

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В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, и начнется судебное разбирательство.