Глава ОБСЕ приехал в Киев, Украина

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Буяр Османи, прибыл в Киев в рамках своего официального визита, сообщает "РБК-Украина". Это поездка Османи стала символическим завершением его председательства в организации в 2023 году, начавшегося именно с Украины.

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На своей встрече в Киеве, глава ОБСЕ подчеркнул, что организация реализует 21 проект на Украине, включая важные инициативы по разминированию территории. Он подчеркнул, что ОБСЕ принимает во внимание экологические аспекты этого процесса, строя фундамент для будущего. Необходимо также упомянуть, что в начале октября глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, также посетил Киев и провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины, Дмитрием Кулебой.