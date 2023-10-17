Адвокат перечислила самые подделываемые в России документы

Председатель коллегии адвокатов "Антонова и партнеры", Екатерина Антонова, высказала свои наблюдения относительно документов, которые в России подвержены наибольшей вероятности подделки. Она поделилась своими наблюдениями в ходе беседы с "Царьградом".

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По мнению эксперта, наиболее часто подделываются документы, удостоверяющие личность, такие как паспорт, водительское удостоверение и военный билет. Злоумышленники прибегают к фальсификации этих документов, чтобы избежать правовых последствий, получить незаконные преимущества или доступ к определенным ресурсам.

Помимо этого, поддельными бывают и документы официального характера, такие как справки, сертификаты и выписки из реестров. Адвокат отметила, что подделка таких бумаг может быть связана с целью подтверждения недостоверных данных, дабы получить различные материальные льготы, субсидии, кредиты или другие выгоды.

Кроме того, Екатерина Антонова предупредила о распространенных случаях фальсификации документов, связанных с правовыми отношениями, таких как договоры, соглашения и судебные решения. Подделка таких документов может быть направлена на обман контрагента, попытку незаконного захвата имущества, уклонение от обязательств или ответственности.

Адвокат подчеркнула, что для выявления признаков подделки необходима специальная экспертиза, применение различных методов и технических средств, и анализ различных характеристик документов, включая бумагу, красители, печатные элементы, водяные знаки и другие реквизиты.

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Ранее, юрист Кирилл Воробьев дал совет россиянам по защите недвижимости от продажи по поддельным документам, предложив включить СМС-оповещение о сделках с имуществом в целях предотвращения мошенничества.