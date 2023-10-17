Власти объяснили подорожание топлива

Сокращение выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу, начиная с 1 сентября, вызвало широкий дискуссионный всплеск. Замглавы Министерства финансов России, Алексей Сазанов, утверждает, что это решение не связано с ростом цен на топливо.

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Он отмечает, что дорожание топлива началось задолго до сентября, и демпфер был уменьшен как часть экономических мер, чтобы сохранить 30 миллиардов рублей ежемесячно. Однако, уже к 1 октября, после дефицита и резкого увеличения цен на топливо, правительство решило вернуть выплаты в полном объеме. Вице-премьер Александр Новак верит, что это вернет баланс на внутреннем рынке и сократит экспортный диспаритет.