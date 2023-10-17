Катар стал посредником при возвращении украинских детей из России

Катар успешно выступил в роли посредника между Россией и Украиной в процессе возвращения украинских детей на родину. Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел (МИД) Катара, опубликованному на их официальной странице в социальных сетях (бывшем Twitter), их ведомство активно содействовало в размещении украинских детей и их семей в посольстве Катара в Москве и последующей организации их отправки на их пункт назначения. В заявлении также выражена глубокая признательность правительствам России и Украины за высокий уровень сотрудничества и преданность обеспечению безопасности и благополучия детей.

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Ранее глава МИД России, Сергей Лавров, выразил недоумение в отношении высказываний генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриша, относительно похищенных украинских детей. Лавров подчеркнул, что выступление Гутерриша на заседании Совета Безопасности вызвало удивление, особенно в свете несоответствия его заявлений действительности.

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Согласно информации, предоставленной уполномоченным при президенте России по правам ребенка, Марии Львовой-Беловой, Россия приняла более 700 тысяч детей из Украины и республик Донбасса, начиная с февраля 2022 года. Большинство из них прибыли в сопровождении своих родителей или близких родственников, и только около 1,5 тысячи человек оказались воспитанниками учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Некоторые из этих детей были успешно устроены в российские семьи, как уточнила детский омбудсмен.