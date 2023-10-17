Путин рассказал о достижениях инициативы «Один пояс — один путь»

Страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), достигли внушительного результата, привлеча около 24 миллиардов долларов инвестиций благодаря активному участию в проекте «Один пояс — один путь». Президент России, Владимир Путин, подчеркнул в интервью Медиакорпорации Китая, что этот объем инвестиций продолжает расти, сопровождаясь увеличением числа взаимовыгодных проектов.

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Ранее глава российского государства выразил уверенность в том, что ЕАЭС обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы стать важным полюсом в новой многополярной мировой системе. Важно отметить, что он также видит потенциал в том, чтобы ЕАЭС стала центром притяжения для независимых государств, разделяющих ценности и стремящихся к сотрудничеству с этим экономическим союзом.

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Следует отметить, что третий международный форум «Один пояс — один путь» намечен на 17-18 октября в Пекине, и президент России Владимир Путин намерен принять активное участие в этом мероприятии, что подчеркивает важность и значимость этой инициативы для ЕАЭС и всего мирового сообщества.