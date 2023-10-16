В США перестали ждать ослабления экономики

Доля экономических экспертов, которые рассматривают вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах в ближайшие 12 месяцев, впервые с середины 2022 года снизилась ниже 50 процентов. Эти выводы проистекают из результатов опроса, проведенного The Wall Street Journal, в котором участвовали 65 экономистов.

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В июле текущего года, этот показатель составлял 54 процента, но согласно данным, полученным с 6 по 11 октября, он упал до 48 процентов. Этот оптимизм экспертов объясняется замедлением инфляции, возможным завершением повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и укреплением показателей рынка труда.

Согласно прогнозам экономистов, рост ВВП США в четвертом квартале 2023 года ожидается на уровне 2,2 процента годового прироста, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими прогнозами, которые предполагали лишь 1 процентный рост. Половина опрошенных экспертов считает возможным начало снижения процентных ставок ФРС с текущих максимальных уровней за два года, которые составляют 5,25-5,5 процента, уже во втором квартале 2024 года.

Аналитики Даг Портер и Скотт Андерсон утверждают, что вероятность рецессии будет продолжать снижаться, включая и в долгосрочной перспективе, благодаря росту реальных доходов американцев, что поддерживает потребительский спрос.

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Ранее ожидалось, что спад экономики США начнется в четвертом квартале текущего года и продлится в течение года, что могло бы спровоцировать рецессию в Европе в 2024 году. Этот сценарий был описан в материалах крупнейшего британского банка, HSBC Asset Management. Каким образом возможная рецессия в США может повлиять на мировую экономику, описывал также эксперт Павел Самиев в статье для "Ленты.ру".