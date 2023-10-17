Россиян призвали воздержаться от поездок в одну страну Ближнего Востока

Посольство РФ в Ливане призвало россиян воздержаться от поездок в эту страну. Российский посол в Бейруте Александр Рудаков выразил свое беспокойство и призвал соотечественников, планирующих посетить Ливан, задуматься и, при возможности, отложить свои поездки.

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"Мы хотим донести до наших граждан, что путешествие в Ливан в настоящее время требует серьезных размышлений, и, если возможно, стоит пересмотреть планы", - подчеркнул он. "Рекомендуем отложить свои поездки и рассмотреть возможность совершения их в более безопасное время."

Александр Рудаков также подчеркнул, что посольство поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами, находящимися в Ливане, и внимательно следит за ситуацией.

Он добавил: "Если наши граждане чувствуют себя в небезопасности или беспокойны, сейчас - подходящее время воспользоваться возможностью покинуть Ливан через аэропорт Бейрута."

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Важно отметить, что ранее в октябре Росавиация открыла горячую линию для россиян, желающих покинуть Израиль. Российские авиакомпании, такие как "Азимут" и "Red Wings", продолжают выполнять ежедневные перелеты между Израилем и Россией.