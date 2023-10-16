Бывшего главу одного из крупнейших банков Китая арестовали за взятки

Верховная народная прокуратура Китая выдала ордер на арест бывшего председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ по обвинениям в коррупции, получении взяток и незаконной выдаче кредитов, согласно сообщению китайского агентства Xinhua.

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Бывший руководитель банка был задержан несколько дней назад, однако подробности его ареста не раскрываются. Инцидент связан с подозрениями, возникшими в отношении Лю Ляньгэ в конце марта текущего года. Тогда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) заявила о серьезных нарушениях.Этот случай стал частью обширной антикоррупционной кампании в финансовом секторе страны. По данным CCDI, более 30 крупных государственных компаний оказались под подозрением во вмешательстве в коррупционные практики.

Эта кампания в отношении руководства государственных корпораций началась после третьего избрания Си Цзиньпина на пост главы Китая, что является историческим событием для страны. Год назад президент обещал провести более строгое регулирование финансовых операций.

В этой обстановке Китай столкнулся с неожиданными проблемами в восстановлении экономики после пандемии, а также с падением стоимости юаня до минимума за многие годы. Однако усилия по восстановлению привели только к краткосрочным улучшениям, после чего возникли проблемы с внутренним спросом и экспортом. Сейчас экономисты высказывают сомнения относительно достижения даже скромных целей по росту ВВП в 2023 году.

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В ответ на эти вызовы китайские власти усилили контроль над руководителями предприятий и ввели неофициальный запрет на негативные сообщения о состоянии экономики, а также ограничили возможности для инвестиций за пределами страны.