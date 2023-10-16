На Украине выросло количество верящих в усталость Запада

На Украине наблюдается рост доли населения, которое выражает сомнения в стойкости поддержки со стороны Запада. Киевский международный институт социологии (КМИС) предоставил данные, согласно которым в сентябре 2022 года лишь 15% украинцев считали, что Запад ослабляет свою поддержку и может оказать давление на Киев в контексте уступок России. Однако, в октябре 2023 года этот процент увеличился до 30%.

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Но несмотря на это увеличение сомнений, 63% опрошенных украинцев всё ещё уверены в том, что Запад продолжит поддерживать Украину. Следует отметить, что это число снизилось с 73% в сентябре 2022 года.

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Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее опубликовал результаты исследования, проведенного группой "Рейтинг", касающегося уверенности граждан в поддержке со стороны государства для ветеранов. Он отметил, что уровень доверия существенно сократился.