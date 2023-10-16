Сообщение о срыве отопительного сезона в ДНР и ЛНР опровергли

Центр национального сопротивления Украины (ЦНС) с упоминанием источников утверждает, что администрация России не в состоянии обеспечить нормальное проведение отопительного сезона в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Согласно имеющейся информации, наличие пресной воды в этих регионах составляет всего лишь половину минимальной требуемой нормы, что приведет к невозможности запуска отопительных систем в жилищах. Кроме того, недостаток пресной воды оказывает серьезное воздействие на возобновление производства на предприятиях ДНР и ЛНР, как подчеркивается в их официальном заявлении.

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Глава ДНР, Денис Пушилин, заявил еще в середине сентября, что подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов в республике идет в соответствии с установленным графиком. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону прошла успешно в нескольких городах и районах, включая Горловку, Докучаевск, Енакиево, Углегорск, Кировский, Макеевку, Торез, Снежное, Харцызск, Шахтерск, Амвросиевский, Новоазовский и Тельмановский районы. Тем не менее, в некоторых городах, таких как Дебальцево, Иловайск, Светлодарск, Волновахский и Володарский районы, уровень подготовки еще не достиг 90%.

По словам директора луганского предприятия "Луганскгаз" Татьяны Богородько, все котельные в регионе готовы к предстоящему отопительному сезону, и московские специалисты оказали содействие местным работникам, заменяя наиболее проблемные участки, которые давно нуждались в ремонте и где постоянно возникали неполадки.

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Информация о возможном срыве отопительного сезона в ДНР и ЛНР вызвала беспокойство и получила реакцию в украинских СМИ, таких, как "Интерфакс-Украина", ZN.UA и UNN.