В США оценили возможность отправки войск в сектор Газа

США отклоняют возможность направления своих вооруженных сил для участия в военном конфликте в секторе Газа, как заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома, в эксклюзивном сообщении Fox News. Вместо этого, он подчеркнул, что США оставляют открытой опцию применения своих ресурсов для освобождения заложников на указанной территории.

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Ранее в США поступали призывы не принимать беженцев из сектора Газа. Губернатор Флориды, Рон Десантис, в ходе своего выступления в Айове, где он рассматривает возможность выдвижения на пост президента республиканской партии, выразил убеждение в том, что США не следует принимать иммигрантов из сектора Газа.