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Жители города Ивано-Франковск обратились к властям с требованием вернуть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из плена. Эта информация стала известна благодаря телеканалу "Суспільне новини".
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По уточненным данным, примерно сто граждан провели акцию в знак поддержки пленных военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Их собрание направлено на напоминание властям и мировому сообществу о судьбе их близких и друзей.
На фотографиях, размещенных в интернете, видно граждан, держащих плакаты с призывами к освобождению и возвращению пленных на родину.
Ранее глава Донецкой народной республики, Денис Пушилин, доложил о том, что плену подверглось более 500 российских военных. По его словам, Киев часто умалчивает информацию о российских гражданах, находящихся в плену, что затрудняет процесс их обмена.