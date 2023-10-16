Поветкин рассказал об отношении к выступлению без флага и гимна

Бывший российский тяжеловес в боксе, Александр Поветкин, выразил своё мнение о выступлениях соотечественных спортсменов под нейтральным флагом и гимном. Эту информацию он поделился на канале Meta MMA в YouTube.

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По словам российского спортсмена, он полностью понимает решение тех, кто выбирает такой статус. Поветкин считает, что даже в случае, если они выступают без флага и гимна, их личность остаётся узнаваемой. Он подчеркнул, что такие спортсмены могут и должны продолжать свои выступления, поскольку обществу всегда известно, за какую страну они выступают, в данном случае за Россию.

Экс-боксер добавил, что не считает нужным осуждать российских спортсменов, которые меняют своё гражданство, чтобы представлять другие страны на международных соревнованиях. Поветкин подчеркнул, что сам бы не прибегал к такому шагу и не считает себя вправе критиковать решения других спортсменов.

13 июня 2021 года Александр Поветкин объявил о завершении своей профессиональной карьеры в боксе. Причиной этого решения стали серьёзные проблемы со здоровьем.

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Александр Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В своей профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел три поражения и провёл один ничейный поединок.