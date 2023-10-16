Путин назвал главную причину вступления новых стран в БРИКС

Президент России, Владимир Путин, в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая, выразил мнение, что одной из основных мотиваций, побуждающих новые страны присоединяться к БРИКС, заключается в их стремлении избежать второстепенной роли под властью других суверенных государств. Путин подчеркнул, что все участники этой организации разделяют идею формирования многополярного мира.

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Президент дал понять, что эволюция к многополярному миру происходит естественным путем, поддерживаемая ростом влияния различных наций, включая Китай.

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России, Сергей Рябков, представил информацию о планах БРИКС на согласование списка стран-партнеров на грядущем саммите, запланированном на октябрь следующего года в Казани. Он также подчеркнул, что Россия радушно приветствует Аргентину в качестве потенциального нового члена БРИКС и стремление стран Латинской Америки присоединиться к деятельности этой организации.