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Президент России, Владимир Путин, в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая, выразил мнение, что одной из основных мотиваций, побуждающих новые страны присоединяться к БРИКС, заключается в их стремлении избежать второстепенной роли под властью других суверенных государств. Путин подчеркнул, что все участники этой организации разделяют идею формирования многополярного мира.
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Президент дал понять, что эволюция к многополярному миру происходит естественным путем, поддерживаемая ростом влияния различных наций, включая Китай.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России, Сергей Рябков, представил информацию о планах БРИКС на согласование списка стран-партнеров на грядущем саммите, запланированном на октябрь следующего года в Казани. Он также подчеркнул, что Россия радушно приветствует Аргентину в качестве потенциального нового члена БРИКС и стремление стран Латинской Америки присоединиться к деятельности этой организации.