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Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции ЕС не смогли поставить Россию на колени
В Венгрии признали неспособность санкций поставить Россию «на колени»

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Несмотря на прогнозы Европейского Союза, антироссийские санкции оказались неэффективными как инструмент давления на Россию и средство поддержки Украины. Эти выводы сделал глава венгерского Министерства иностранных дел, Петер Сийярто, в интервью для РИА Новости.

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Сийярто выразил сомнение в том, насколько санкции действительно наносят ущерб, и стоит ли задавать вопрос о целесообразности этих мер, поскольку они не смогли достичь поставленных целей, включая экономическое давление на Россию. Он утверждает, что санкции не привели к желаемым результатам и не смогли поставить Россию на колени в экономическом плане.

По словам венгерского министра, санкции также не сыграли ключевую роль в разрешении украинского кризиса, и их эффективность ставится под сомнение.

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Американский инвестор ранее высказал предположение об отмене ограничений на цены на российскую нефть, установленных санкциями, в связи с усилением конфликта на Ближнем Востоке. Он утверждает, что при соблюдении определенного условия Россия сможет получить экономическую выгоду от экспорта нефтепродуктов по своим условиям.

#новости
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