В Киеве заявили об отзыве Израилем разрешения на эвакуацию украинцев из Газы

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, Дмитрий Лубинец, вынужден был информировать о неожиданном решении Министерства иностранных дел Израиля, которое отозвало ранее предоставленное разрешение на эвакуацию граждан Украины и других стран из сектора Газа. Это решение было принято непосредственно после подтверждения данного разрешения официальными документами, выданными представителями Израиля.

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Согласно планам, украинцы и другие иностранные граждане должны были покинуть сектор Газа и достичь территории Египта через пункт пропуска Рафах, который является единственным доступным путем для эвакуации гражданского населения.

Однако, лишь за два часа до запланированной эвакуации, МИД Израиля внезапно оповестило о том, что не может гарантировать безопасность и отзывает предоставленное разрешение, как отметил Дмитрий Лубинец.

Этот неожиданный ход вызвал недоумение и возмущение, в результате чего посол Украины направил официальную ноту протеста, и подобные меры предпринимают и другие страны в ответ на данное решение.

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По сведениям, ранее посол Израиля на Украине, Михаил Бродский, высказал предложение признать движение ХАМАС террористической организацией, обозначив, что военный конфликт оказал влияние на нескольких украинских граждан.